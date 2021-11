È già un Natale splendido a Bacoli, il sindaco: «Da sabato luci, concerti e feste»

Sabato, alle ore 18:30, a Bacoli si accenderemo le luci di Natale al Parco Vanvitelliano del Fusaro. L’iniziativa, che ha riscosso grande successo nel 2019, serve a favorire il rilancio economico della città, come ha spiegato sui social in sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «Ci saranno mostre artistiche, concerti, feste, presepi d’epoca» ha precisato il primo cittadino.

Le parole del sindaco di Bacoli

Abbiamo la data. Sabato, ore 18:30, accenderemo le luci di Natale al Parco Vanvitelliano del Fusaro. Per la gioia dei nostri figli. Lo faremo insieme a tutti i bambini, alle famiglie, ai nonni. Sarà uno spettacolo. I Giardini Incantati. Con le luminarie d’artista, al Sito Reale. Affacciati sulla Casina dei Borbone. Per vivere quella magia natalizia, che attendiamo da due anni. Nel 2019 fu un successo incredibile. Una grande occasione di rilancio economico per la nostra città. E, in particolare, per le frazioni di Fusaro e Cuma. Questa volta, aggiungeremo mostre artistiche, concerti, feste, presepi d’epoca. Ringrazio il Centro Ittico Campano, ed il presidente Francesco Caputo, per aver reso possibile questo incanto. Il sito, illuminato ogni sera, ed aperto tutti i giorni, sarà accessibile molto agevolmente anche in treno. In Cumana, alla stazione del Fusaro. Sabato sera, accenderemo le luci nel Parco dei bambini. Sarà bellissimo. Insieme, facciamo cose straordinarie. Un passo alla volta.