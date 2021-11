Il maltempo mette paura a Napoli, crollano calcinacci da un edificio: tragedia sfiorata

Interdetto dai vigili del fuoco l’ingresso a un palazzo in via Imbriani 33, nei pressi di Palazzo San Giacomo sede del Comune di Napoli. Dal tetto dell’edificio che ospita alcuni enti e uffici, in passato utilizzato anche per sedi di comitati elettorali di alcuni candidati- sono volati via pezzi di intonaci poi finiti nel cortile esterno dell’edificio dove ogni giorno transitano decine di persone. La causa della caduta di calcinacci è con ogni probabilità dovuta allo sferzante maltempo che sta flagellando Napoli, la Campania è in generale l’Italia. A chiedere l’intervento dei pompieri chi opera e lavora all’interno dell’edificio di via Imbriani. I vigili, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, hanno deciso per la chiusura al pubblico del palazzo con l’apposizione dei sigilli. Non risultano feriti per la caduta dei calcinacci.

Maltempo: in Campania prorogato livello allerta ‘giallo’

Non smette di piovere su Napoli e provincia, prorogata l’allerta meteo. La Protezione Civile della Regione Campania proroga l’avviso di colore Giallo fino alle 18 di domani su tutta la regione. Ad esclusione delle zone Alta Irpinia e Sannio e Tanagro. Proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense.

Saranno ancora possibili raffiche di vento nei temporali. Si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni. Il livello di allerta è Giallo. Si ricorda che fino alle 6 di domani mattina l’avviso di allerta con criticità Gialla riguarda tutta la Campania. Dalle 6 di domani mattina fino alle 18 vengono escluse le aree dell’alta Irpina, del Sannio e del Tanagro.