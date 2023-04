Nausea e vomito al ritorno dalla gita a Napoli, 50 studenti intossicati dal cibo

PUBBLICITÀ

Cinque studenti sono dovuti andare in ospedale del liceo Peano di Tortona per una sospetta intossicazione alimentare. Complessivamente il disturbo avrebbe colpito 50 ragazzi che tornavano da una gita scolastica a Napoli. I primi malori sono cominciati nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile quando i due pullman sui quali viaggiavano gli studenti e i docenti si sono dovuti fermare all’area di servizio Arda di Fiorenzuola, lungo l’autostrada A1 in provincia di Piacenza. Nel viaggio di rientro, in un autogrill, all’altezza di Firenze, avrebbero cenato e hanno cominciato a sentirsi male.

Molti ragazzi a bordo dei pullman hanno accusato nausea, vomito e dissenteria. Necessaria la chiamata ai soccorsi, alla stazione di servizio sono arrivate 13 ambulanze, come riporta La Stampa, accompagnate da 2 auto mediche e due pattuglie della polizia stradale. I 5 ragazzi considerati più gravi sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti e sarebbero in fase di dimissione. Gli altri invece sono riusciti a tornare a casa all’alba. Sul caso indagano i carabinieri del Nas che dovranno individuare che cosa abbia potuto scatenare l’intossicazione.

COSA HANNO MANGIATO GLI STUDENTI

I ragazzi avrebbero mangiato prevalentemente panini, pizze e dolci. “L’arrivo dei pullman a Tortona era previsto tra l’1,30 e le 2 della scorsa notte – dice un genitore – invece è arrivato il messaggio che si erano dovuti fermare a Fiorenzuola perché i ragazzi stavano male. Ero già pronto a partire per raggiungere mia figlia, ma lei mi ha tranquillizzato dicendo che si era ripresa e che sarebbero saliti su un pullman per tornare a casa. Così alle 6 sono andato a prenderla a Tortona. Ora sta dormendo in camera sua. Ringrazio i professori che hanno accompagnato i ragazzi in gita per aver gestito in modo encomiabile una situazione veramente al limite”.