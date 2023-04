Vergogna a Cesena, molotov contro il balcone di un tifoso del Napoli

PUBBLICITÀ

Vergogna a Cesena dove sono stati lanciati addirittura delle molotov contro un balcone che esponeva uno striscione del Napoli.

“Il tifo sta sfuggendo di mano e tramutandosi in alcuni casi in episodi di criminalità e inciviltà. Ci hanno segnalato che a Cesena è stata lanciata una molotov su un balcone di un tifoso del Napoli, socio del club locale, che aveva esposto uno striscione del club azzurro. Una follia totale, con il rischio di far davvero del male qualcuno per semplice campanilismo. Una vergogna che condanniamo duramente, nella speranza che i responsabili vengano assicurati alla giustizia”. Cosi il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza, commentando l’accaduto.

PUBBLICITÀ

“La deriva che sta assumendo il tifo in Italia – hanno aggiunto – è senza freno. Anche nella nostra città la febbre scudetto sta creando danni. Ci hanno segnalato che a Sant’Antonio ai Monti, le scale dal corso Vittorio Emanuele che arrivano all’Olivella cioè metropolitana Montesanto linea 2, sono state dipinte di azzurro. Capiamo l’euforia del momento, ma stanno devastando il nostro patrimonio monumentale verniciando in modo assurdo tutto di blu. Occorre adesso un intervento istituzionale serio per disciplinare le manifestazioni di tifo ed evitare che il territorio venga deturpato”.