Neomelodici a pagamento a Uomini & Donne? Arriva la risposta ad Armando: “Ci hai screditato”

“Stiamo ricevendo una marea di messaggi di solidarietà e vi ringraziamo. A “Uomini e Donne” Armando ha accusato Biagio di aver scelto la nostra canzone perché “sponsorizzato” da noi. Ha inoltre sostenuto di aver anche lui ricevuto più volte richieste “dai neomelodici di Napoli” per avere i pezzi in trasmissione in cambio di soldi, come se a Napoli avessimo bisogno tutti di essere sponsorizzati da Armando.

Un attacco del tutto gratuito che ci vede screditati come musicisti e come persone agli occhi di tutti i telespettatori. Chi ci conosce sa che facciamo questo lavoro da più di 20 anni e ci siamo costruiti il nostro pubblico con sacrificio e passione. Il resto sono tutte chiacchiere e noi rispondiamo come abbiamo sempre fatto, con la nostra musica e col vostro ammore”. A parlare è Ludo Brusco Mr.Hyde, il cantante finito al centro delle polemiche ad Uomini e Donne.

Bufera a Uomini e Donne tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato. I due corteggiatori hanno litigato nel giorno di San Valentino. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 14 febbraio, Biagio ha voluto dedicare una canzone a Giuliana. La sua scelta però ha scatenato la reazione di Armando che ha accusato l’uomo di voler passare volutamente la canzone su richiesta dell’artista. Armando ha accusato Biagio di aver preso soldi dal cantante Mr Hyde per scegliere la sua canzone in un’uscita pubblica. Armando ha detto di essere stato contattato ma di aver sempre rifiutato accordi di questo tipo, contrari ovviamente al regolamento del programma. Biagio dal canto suo ha smentito le accuse. La risposta di Biagio è stata immediata con un faccia a faccia che è stato risolto da Maria De Filippi chiedendo a Gianni Sperti di scegliere la canzone così da evitare ulteriori polemiche.