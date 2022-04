Netflix crolla, il colosso streaming perde 200mila abbonati: colpa di guerra e concorrenza

Dopo anni di crescita interminabile, che ha costretto Hollywood e l’industria del cinema a cambiare, Netflix subisce un drastico rallentamento. Difatti, nei primi 3 mesi dell’anno, il colosso dello streaming ha perso più di 200mila abbonati e prevede di perderne altri due milioni nel corso di quello attuale.

La perdita di abbonati e le spiegazioni di Netflix

L’annuncio shock di Netflix ha portato a conseguenze imprevedibili. I suoi titoli a Wall Street sono letteralmente crollati, dove è arrivata a perdere il 24%. Tuttavia, Netflix ha pronte delle spiegazioni per la prima perdita di abbonati dal 2011. Innanzitutto, il colosso cita l’aumento della concorrenza, quindi l’avvento di nuove piattaforme, quali Disney+, Prime Video, eccetera. Accompagnata all’adozione lenta della banda larga e delle smart tv, la possibile condivisione degli account. Ma anche motivazioni macroeconomiche, come l’aumento dell’inflazione e l’invasione dell’Ucraina. Con l’inizio del conflitto, infatti, la società ha sospeso il suo servizio in Russia con la conseguente perdita di 700.000 abbonamenti. Netflix ha perso anche 600.000 abbonamenti negli Stati Uniti e in Canada a causa del recente aumento dei prezzi.

Molte piattaforme streaming stanno risentendo della fine dei lockdown e dell’inizio della guerra

Netflix, comunque, confessa che, dopo il boom di abbonati a causa della pandemia tra il 2020 e il 2021, un rallentamento era previsto per la fine dei lockdown. Tuttavia, nessuno immaginava uno stop così significativo. Netflix comunque non è l’unico servizio di streaming a incontrare difficoltà. Anche Disney+, infatti, sta valutando l’introduzione di un abbonamento a prezzi più contenuti, andando anche ad incrementare la pubblicità per attirare nuovi abbonati. Ad ogni modo, con il calo del primo trimestre Netflix conta ora su un totale di 221,6 milioni di abbonati rispetto ai 221,8 milioni dei tre mesi precedenti.