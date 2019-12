Nicolae è scomparso da Giugliano, l’appello del fratello: “Aiutateci”

Nicolae Raicu è sparito nella notte del 7 dicembre da Giugliano in Campania. Il 41enne rumeno non parla l’italiano ed ha problemi fisici. Nel giorno della scomparsa era vestito con jeans neri, giubbino di pelle nero, scarpe Adidas bianche ed un cappello con visiera di colore nero.

Ha come segni particolari due dita in meno sulla mano destra e una cicatrice all’occhio destro. Il fratello Giorgio ha lanciato un appello: “Dateci una mano a trovarlo, le lascio i miei contatti per qualsiasi cosa: email: crescy2002@gmail.com, numero di telefono: 3284414442″