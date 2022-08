Nino d’Angelo inedito tra spiaggia e scuola: “Evitai la bocciatura grazie alla canzone napoletana”

E’ tempo di nostalgia per Nino d’Angelo che sui social si lascia andare a vecchi ricordi. Prima ha pubblicato una foto in cui è giovane in costume in spiaggia scrivendo: “I “D’Angelos: quando eravamo magri e mangiavamo poco”. Poi racconta un aneddoto di quando era a scuola ed evitò di essere bocciato grazie al canto: “Il Poeta che non sa parlare, cosi mi definiva la mia professoressa d’Italiano alla scuola media, diceva che arrivavo al cuore anche quando mi esprimevo male. Un giorno approfittando del fatto che non era ancora arrivata in classe, io ed i miei compagni ci siamo messi ad imitare i cantanti del festival di Napoli, che era stato trasmesso la sera prima in televisione.

Ero talmente preso in un assolo che non mi sono accorto dell’insegnante ferma sulla porta ad ascoltarmi. Appena l’ho vista sono scappato di corsa al mio posto. Mi chiamò ed invece di rimproverarmi, come io mi aspettavo, mi fece continuare a cantare facendomi i complimenti. Tra i docenti si sparse la voce di questa mia passione, cosicché quando venivo interrogato e non ero preparato spesso mi facevano concludere la pessima interrogazione con l’interpretazione di una bella canzone. Successe persino all’esame di terza media, quando il professore di francese, dopo varie domande alle quali non risposi, per darmi l’ultima possibilità di riparare, mi chiese di cantare la “Marsigliese ”. E così fui promosso”.