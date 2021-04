Pubblicità

Una delle ultime indicazioni del Centro Europeo per il controllo delle malattie è quella che fra persone vaccinate contro il Covid 19 è possibile non utilizzare la mascherina. L’Ecdc ha pubblicato una guida per adeguare l’uso di mascherine e distanziamento per le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.

Le parole del direttore del Centro Europeo per il controllo delle malattie

Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc dichiara: ”Con l’avanzare delle vaccinazioni, è incoraggiante avere raccomandazioni basate sull’evidenza che l’immunizzazione può lentamente consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici come l’uso di maschere ed il distanziamento fisico”. Poi ritiene di essere fiduciosi sul vaccino e che si tratta, attualmente, dell’unica strada per il ritorno ad una vita normale. ”Mentre il rilassamento delle misure di protezione deve essere fatto gradualmente e sulla base di attente valutazioni dei rischi coinvolti, siamo fiduciosi che una maggiore copertura vaccinale avrà un impatto positivo e diretto sul ritorno ad una vita normale”.

Le indicazioni dell’Ecdc

Secondo indicazioni dell’Ecdc: ”quando persone completamente vaccinate si incontrano, mascherine e distanziamento si possono abbandonare. Questo vale anche per gli anziani. Quando giovani, adulti e di mezza età incontrano persone non vaccinate, mascherine e distanziamento si possono abbandonare solo nel caso in cui nessuno dei presenti ha un fattore di rischio per una malattia grave”. Gli Ecdc, attualmente, raccomandano l’uso di mascherine e mantenere le distanze tra persone vaccinate e non vaccinate. Anche a causa dell’elevata circolazione delle varianti.

Eliminato l’obbligo di tampone e quarantena post viaggi

In alcune situazioni, dichiara l’Ecdc, per i vaccinati può essere rivisto l’obbligo di tampone e quarantena dopo un viaggio. Le autorità sanitare pubbliche possono considerare di esentare individui completamente vaccinati dalla ripetizione dei test in contesti professionali ed in altri contesti comunitari.

