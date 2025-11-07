“Non comprare, adotta”. L’iniziativa del canile Re.Ca.No per gli amici a 4 zampe

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno il canile RE.CA.NO DI C.FORTUNATA non si smentisce. Domenica 9 novembre promuoverà nella propria struttura situata in via Madonna del Pantano a Giugliano un’iniziativa in occasione del Natale 2025. Il motto di questa è ”NON COMPRARE….ADOTTA”. La responsabile darà la possibilità a tutti i cittadini di trascorrere una giornata speciale al canile per far sì che i suoi amici a 4 zampe vengono scelti e adottati! Un evento organizzato in collaborazione con enti istituzionali e associazioni. Un’ iniziativa dedita a mandare un messaggio importante: adottare un cane da un canile significa restituire dignità, gioia e speranza a chi conosce il valore della riconoscenza come nessun altro! Inoltre l’iniziativa è mirata anche al limitare quanto più possibile il fenomeno del randagismo: l’abbandono.

Oggi punito con multe molto elevate, può portare gravi problemi di sopravvivenza dei poveri amici a 4 zampe. Proprio per evitare tutto ciò sono state promosse azioni che lottano contro l’abbandono. Purtroppo questo fenomeno è ancora molto diffuso data la concezione dell’animale che viene visto come un oggetto o giocattolo di cui ci si può disfare in ogni momento. Se in occasione del Natale un cane viene adottato, perché in altre occasioni diventa un ostacolo e viene abbandonato? Il messaggio che deve arrivare a tutti è proprio questo: un figlio quando decidiamo di metterlo al mondo non lo abbandoniamo più! Se decidiamo di adottare un animale lo cureremo fino alla morte perché non dovrà mai essere un peso! Più amore, meno abbandono!