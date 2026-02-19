Notte di piombo alla Sanità, spari nel feudo del clan

PUBBLICITÀ

Sette bossoli recuperati. Questo il ‘bilancio’ della stesa avvenuta la scorsa notte al rione Sanità nella zona delle Fontanelle, roccaforte del clan Vastarella. Sarebbero stati due uomini in sella ad uno scooter ad agire intorno alle 3, questo almeno secondo le prime testimonianze raccolte. Le indagini sono affidate agli uomini dell’Ufficio Prevenzione generale e non si esclude che possano esserci altri ‘episodi’. Sullo sfondo l’atavico contrasto tra i Sequino, alleati con i Pirozzi e i Savarese, e i Vastarella. Le tensioni tra i due gruppi sono riscoppiate in concomitanza con alcune scarcerazioni eccellenti su entrambi i fronti: l’episodio più significativo in tal senso è quello avvenuto ne marzo di due anni fa quando vi fu un’irruzione armata in un bar delle Fontanelle riconducibile ad una persona imparentata con i Vastarella. Poche settimane dopo nello stesso bar un’altra irruzione con le minacce al titolare e l’intimidazione di chiudere l’attività.