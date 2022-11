Sposa una bambola di pezza, matrimonio in crisi dopo un anno: “Mi ha tradita” 

E’ in crisi il matrimonio tra Meirivone Rocha Moraes e la sua bambola di pezza, dalla quale ha avuto anche un “figlio”, pare che il pupazzo l’abbia tradita. La donna ha trentasette anni e da circa un anno è sposata con una bambola di pezza cucitale dalla mamma.

Il matrimonio con una bambola di pezza

Meirivone si lamentava spesso di essere single e di non riuscire a trovare l’uomo adatto a lei. La mamma stremata dalle continue lamentele ha quindi deciso di farle lei stessa un “marito su misura”. Ha infatti cucito per la figlia una bambola di pezza a dimensioni umane. Meirivone si è subito innamorata della bambola decidendo così di sposarlo. La funzione che ha consacrato l’unione tra i due pare aver riscosso consensi, al matrimonio infatti erano presenti 250 invitati.

Poco tempo dopo il matrimonio la donna da la notizia di “aspettare un bambino” che nascerà grazie ad un parto in casa. Il bimbo, anch’egli di pezza, pare essere la ciliegina sulla torta di una felice relazione. La storia è stata raccontata ed immortalata su Tik Tok, ed è sempre grazie a questo social che la donna da la notizia della crisi. La donna racconta: “L’ho scoperto tramite un’amica che mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un’altra donna mentre io ero ricoverata in ospedale con Marcelinho, nostro figlio, che aveva un virus“.

La crisi

Marcelo è però una bambola inanimata, è quindi improbabile che abbia potuto compiere un tradimento, così come è improbabile che Marcelinho, anch’egli di pezza, avesse un virus. Ma la donna, immersa nel suo mondo ‘di pezza’, spiega: “All’inizio pensavo stesse mentendo, ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho visto le conversazioni, il che mi ha fatto capire che mi stava tradendo davvero. Ha continuato a negare tutto e ha detto che mi ama molto, oltre a chiedere perdono tra le lacrime“.

“La discussione è stata brutta nostro figlio piangeva, quindi gli ho gridato: ‘Vedi cosa hai fatto?’ Gli ho chiesto chi fosse la donna e lui non ha risposto” racconta lei. “Volevo metterlo fuori casa ma il nostro bambino sta crescendo e in questa fase suo padre gli mancherà molto. Inoltre, l’amore che provo per lui mi ha fatto perdonare – non del tutto – ma non lo so. Non credo che potrei vivere senza mio marito. Ho bisogno di parlare con lui, deve giurarmi che non lo farà piu’ sennò lo lascerò per sempre” conclude poi. Tra i commenti compaiono esortazioni alla riappacificazione e consigli per aiutare a “risanare il matrimonio”.