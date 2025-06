Nuova mega-scultura in piazza Municipio a Napoli, dopo l’opera di Pesce è il turno di “Silent Hortense”

PUBBLICITÀ

Sarà inaugurata giovedì 5 giugno, la nuova installazione di arte pubblica in piazza Municipio. L’opera di Jaume Plensa per Napoli dal titolo “Silent Hortense” sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

All’incontro prenderanno parte il Sindaco Gaetano Manfredi, il consigliere del Sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale, Vincenzo Trione, e l’artista Jaume Plensa. Al termine si terrà l’inaugurazione. L’installazione resterà in piazza Municipio fino al 19 agosto.

La “testa gigante” di Jaume Plensa sarà esposta fino a fine agosto

L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione “Napoli Contemporanea” del Comune di Napoli ed è stata fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha dato il suo ok all’uso della piazza. “Silent Hortense” sarà in esposizione a Napoli fino ad agosto 2025. Per tutte le fasi di allestimento e disallestimento dell’opera, l’area sarà sempre transennata e presidiata H24 dal personale della vigilanza.

Una versione di 7,5 metri di altezza della scultura di Plensa era stata esposta nel 2022 alla Bienal do Mercosul di Porto Alegre e successivamente al Museo Oscar Niemeyer (MON) di Curitiba, in Brasile. Le opere di Plensa sono state esposte proprio quest’anno alla Biennale di Venezia. La testa di donna gigante costerà quasi 100mila euro. Questo l’importo, infatti, del servizio di trasporto e installazione per l’esposizione temporanea. Le sculture di Plensa, artista 70enne spagnolo famoso nel mondo, esaltano le capacità e la bellezza dell’umanità.

