Il Napoli è pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League, ma ai piedi del Vesuvio impazza il toto allenatore per la prossimo campionato.

Nuovo allenatore Napoli, rispunta il nome di Spalletti

Nelle ultime ore ha prepotentemente preso quota il nome di Luciano Spalletti, che già in passato era entrato nelle mira del presidente Aurelio De Laurentiis, salvo poi virare su Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Roma sarebbe nuovamente il primo nome sul taccuino del patron azzurro e questa volta non ci sarebbero motivi che impedirebbero il matrimonio.

Nuovo allenatore, Juric resta alla finestra per la panchina del Napoli

Qualora però il Napoli non dovesse centrare l’obiettivo Champions, la dirigenza potrebbe optare per un allenatore emergente. A tal riguardo, il nome più probabile per sostituire Rino Gattuso sarebbe quello di Ivan Juric.

Zaccagni spettatore interessato

Il croato sembra essere avviato a concludere il soddisfacente ciclo veronese ed è pronto ad una nuova avventura. Magari seguendo il suo pupillo Zaccagni, che radio mercato dà a un passo dal Napoli.