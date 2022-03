Nuovo balzo del prezzo della benzina, 8 centesimi in una settimana

Nuovo balzo di 8 centesimi in una settimana per il prezzo della benzina che è costata 1.953 euro al litro in media tra il 28 febbraio e 6 marzo scorso, secondo la rilevazione del Mite rispetto a 1,870 euro al litro della settimana precedente. Schizzato anche il costo del gasolio auto che ha subito anch’esso un rincaro di 8 centesimi e si è portato a 1,829 euro al litro rispetto a 1,740 euro della settimana tra il 21 e il 27 febbraio. Aumento di poco più di 15 centesimi per il gasolio da riscaldamento salito a 1.715,92 euro al litro da 1,565 euro della settimana prima.

BENZINA ALLE STELLE, IL CASO ASSURDO

Il prezzo dei carburanti è alle stelle: un aumento sempre più repentino . Il tutto è dovuto non solo la crisi delle materie prime, ma a dare una spinta drasticamente maggiore è stata l’attuale situazione in Ucraina. Il conflitti ha portato ad un picco dei prezzi che in alcune zone ha già toccato i 2,2 euro al litro. L’asticella non sembra essere destinata a fermarsi qui, anzi, i benzinai avvertono che i prezzi sembrano essere destinati a salire ulteriormente.

Il caso che sta facendo il giro del web è quello segnalato da Corbetta, nel milanese, dove il sindaco, Marco Ballarini, ha pubblicato la foto di un distributore che indicava un prezzo record di quasi 5 euro al litro.

“Mi avete segnalato in tanti questa situazione davvero inquietante per i nostri portafogli. Già fa rabbia vedere la benzina a 2€ al litro, ma addirittura trovarla alla Esso sulla provinciale a 4,989 EURO AL LITRO è un incubo!! Spero vivamente sia stato un errore di programmazione, domani mattina chiederò immediatamente spiegazioni su quanto accaduto. Forse è rotto, anche perché dalle foto sembra sia stata manomessa la cassa. In ogni caso prestate attenzione, noi domani chiederemo spiegazioni”.

Dopo qualche ora è arrivato un altro post di chiarimento: “Come promesso ho chiesto chiarimenti a Esso per quanto accaduto ieri, dove una pompa sulla ex SS11 a Corbetta erogava benzina al costo di 4,989 euro. Dopo aver chiarito il problema con la società, mi hanno confermato che chi ha fatto benzina può recarsi al distributore o mandare la richiesta di rimborso alla seguente email: [email protected]

ALLEGANDO LA FOTO DELLA RICEVUTA/SCONTRINO E FOTO che segnala errore A seguito delle verifiche rimborseranno quanto pagato in più a chi spetta. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se pagarla comunque 2 euro al litro non è divertente”