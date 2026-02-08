PUBBLICITÀ

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all’interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti.

Contattato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, un portavoce della polizia non è stato in grado di fornire alcuna informazione sulla causa dell’incendio e al momento risulta aperta un’inchiesta.

PUBBLICITÀ

Nuovo incendio a Crans-Montana, fiamme nel memoriale per le vittime di Capodanno

Inizialmente posizionato davanti al Constellation, il memoriale delle vittime del Constellation era stato spostato dopo circa 20 giorni dalla tragedia per decisione del Consiglio comunale in un luogo più appartato, nei pressi della cappella Saint-Christophe. È costituito da un altare protetto da una tenda a igloo, che oggi è stata seriamente danneggiata dalle fiamme.

Qui vengono continuamente posizionati candele, fiori, fogli con messaggi e vari oggetti, portati dalle numerose persone che si recano nella località del Vallese per rendere omaggio ai 41 morti dell’incendio di Capodanno. Lo spostamento del memoriale aveva suscitato alcune polemiche e il Comune era stato accusato di voler nascondere uno dei simboli della tragedia di Capodanno, anche in relazione allo svolgimento a Crans-Montana, a fine gennaio, della Coppa del Mondo di sci alpino.

Ma l’amministrazione aveva spiegato che la nuova posizione era stata scelta per «mantenere un luogo di raccoglimento accessibile, che offra la calma e la sicurezza necessarie alle persone accorse per onorare le vittime».