Nuovo intervento chirurgico per Peppe Di Napoli: “Ho avuto un piccolo problema di salute”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Peppe Di Napoli torna a far preoccupare i suoi fan. Il noto pescivendolo, molto famoso sui social nonché ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”, ha pubblicato un post nella serata di ieri in cui annuncia di doversi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico.

Ma, a sua detta, “Nulla che non possa superare”, ci tiene a rassicurare Di Napoli all’interno del messaggio.

Peppe Di Napoli dovrà subire una nuova operazione: “Ho avuto un piccolo problema di salute”

Queste le sue parole nel post pubblicato su Instagram: “Ciao amici! È un po’ che non ci sentiamo… e sapete com’è, la vita ogni tanto ti mette davanti qualche ostacolo.
Ho avuto qualche piccolo problema di salute e presto dovrò affrontare un’operazione, ma nulla che non possa superare… Tutto passa, come sempre!
La verità è che la mia mente non sta mai ferma. Anche quando non mi sentite, sto sempre pensando, progettando, creando… e vi assicuro che questo 2026 porterà qualcosa di speciale.

Ho preparato due novità legate al mare , già pronte a prendere vita, ma per ora vi lascio solo un assaggio: una riguarda due posti dove il gusto e il mare si incontrano, l’altra una sorpresa su cui presto potremo vivere insieme momenti unici… eventi, incontri, emozioni.
Non vi dirò altro per il momento, perché parte del bello è proprio scoprirlo piano piano!
Intanto, vi lascio questo piccolo aggiornamento sulla mia vita e sulla mia salute. Nei prossimi giorni vi terrò aggiornati, ma sappiate che, anche se non sempre mi sentite, ho sempre qualcosa per voi.

Grazie a chi c’è sempre, a chi crede in me e in quello che faccio. Presto torneremo a condividere risate, emozioni e… un po’ di mare!

A presto, Peppe di Napoli”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Peppe DI Napoli (@pescheriadinapoli)

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

