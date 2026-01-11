PUBBLICITÀ
Occhio alla truffa della tessera sanitaria: dalla mail pericolosa al “finto rinnovo”, cosa fare per difendersi

Di Nicola Avolio
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha lanciato un allarme rosso per una sofisticata campagna di phishing che sta colpendo migliaia di italiani. Sfruttando indebitamente i loghi del Ministero della Salute e del Sistema Tessera Sanitaria, i criminali informatici tentano di sottrarre dati sensibili attraverso false comunicazioni digitali. L’obiettivo è generare panico nel cittadino, paventando l’interruzione dell’assistenza medica per spingerlo a consegnare le proprie informazioni private.

Il meccanismo della truffa è tanto semplice quanto efficace: la vittima riceve una mail che comunica l’imminente scadenza della tessera sanitaria. Per evitare la perdita dei benefici medici, il messaggio invita a cliccare sul tasto “Rinnova ora”. Chi cade nella trappola viene indirizzato verso un sito malevolo (il dominio segnalato è latesserasanitaria.com), esteticamente identico a quello ufficiale.

Qui viene richiesto di compilare un modulo dettagliato con nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e contatti telefonici. In questo modo, i truffatori ottengono un set completo di dati personali pronti per essere utilizzati per furti d’identità o frodi finanziarie.

Come proteggersi: i punti fondamentali

Per non diventare vittime di questo attacco, è fondamentale ricordare che la pubblica amministrazione non richiede mai il rinnovo della tessera sanitaria tramite link in una mail. Ecco i punti chiave per smascherare l’inganno:

Invio automatico: La nuova tessera sanitaria viene spedita a casa dall’Agenzia delle Entrate per posta ordinaria, senza necessità di richieste online, poco prima della scadenza della vecchia.

Continuità delle cure: Anche in caso di tessera scaduta, il diritto alla salute è garantito. Come specifica il Ministero, le prestazioni mediche sono comunque assicurate tramite la ricetta elettronica o la classica ricetta rossa.

Controlla l’URL: Prima di inserire dati, verifica sempre l’indirizzo della pagina: i siti istituzionali terminano solitamente in .gov.it, mai in .com o altri domini commerciali.

