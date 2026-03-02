Omicidio Martina Carbonaro, fissata la prima udienza a carico del killer

PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
Si terrà il prossimo 2 aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro.

È stato il giudice per le udienze preliminari a fissare la prima udienza a carico di Alessio Tucci, il giovane manovale detenuto per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il prossimo 2 aprile, dunque, potrà partire il processo – in questa fase a porte chiuse – sul delitto di una studentessa di 14 anni, colpita a morte dal suo ex per aver respinto una richiesta di ricucire un rapporto di fidanzamento che riteneva concluso.

Difeso dal penalista Mario Mangazzo, Tucci avrebbe attirato Martina all’interno di un casolare diroccato nei pressi dello stadio di Afragola.

Colpì con una pietra il volto della ragazzina, cercò di nascondere il corpo sotto un armadio e cercò di cancellare le tracce. Una volta a casa gettò via la maglietta insanguinata fingendo addirittura assistere i genitori di Martina nelle ricerche della ragazza.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

