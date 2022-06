Ondata di calore per 72 ore, scatta l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania comunica che dalle ore 8 di domani, venerdì 3 giugno 2022, e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle 8 di lunedì prossimo, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla D.G.R. n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005).

In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷70% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione Civile della Regione raccomanda agli enti competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.

Ponte del 2 giugno, inferno traffico sulla strada per il mare: automobilisti bloccati

Traffico intenso questa mattina sulla Circumvallazione Esterna e Asse Mediano in direzione Lago Patria. Sono tantissimi i napoletani che dalle prime luci del mattino, approfittando della magnifica giornata di sole e del giorno festivo, si sono messi in macchina per raggiungere gli stabilimenti balneari.

Questo ha fatto sì che si creassero diverse code verso le zone di mare, come Baia, Miseno, Pozzuoli e altre zone limitrofe. Diverse le segnalazioni di automobilisti bloccati da ore nel traffico. A peggiorare la situazione il caldo incessante. Disagi anche verso Sud, in direzione Costiera. Nella fattispecie paiono essere molto intasati i tratti di strada versi Castellammare e Sorrento. La speranza è che la situazione si sblocchi quanto prima.