L’allerta meteo rovina il weekend dei napoletani, arrivano i temporali

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La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio.

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

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L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine al vento forte e al mare agitato, si ricorda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.