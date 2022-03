Operazione contro la camorra di Marano, 2 arresti dopo l’estorsione a Quarto. Stamattina all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 2 soggetti – di cui uno già detenuto – ritenuti gravemente indiziati del delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso nel Comune di Quarto , in danno di un professionista, nel mese di dicembre 2018. Gli arrestati sono Gianluca Troise, classe 77, e Raffaele Giaccio, classe 72.

L’operazione si inquadra in una più ampia strategia di contrasto, posta in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal Comando Provinciale dei Carabinieri, all’operatività del cartello camorristico denominato Polverino-Nuvoletta-Orland. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.