Ora è ufficiale, ci sarà la festa di Capodanno a Piazza Plebiscito: dj set e tanti ospiti

Nonostante i dubbi sollevati dal Presidente di Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Manfredi si dimostra possibilista, approvando un palinsesto di eventi durante le feste di Natale ed in particolar modo per Capodanno.

Il progetto “Ri-nascita” per Capodanno 2022

La Giunta comunale ha approvato la delibera del progetto esecutivo, per un importo di 400mila euro, denominato “Ri-nascita”. L’iniziativa è su proposta dell’assessore al Turismo ed attività produttive Teresa Armato. La location per il Capodanno sarà Piazza Plebiscito. Oppure, in caso di nuove restrizioni da contenimento Covid, altro luogo individuato dall’amministrazione, senza accesso per il pubblico ove possano esibirsi gli artisti per essere ripresi e trasmessi.

“Questo pacchetto di iniziative per Natale e Capodanno, che realizziamo grazie a fondi europei attribuiti al Comune dalla Regione Campania, lo abbiamo simbolicamente denominato ‘RI-nascita’. Questo per dare – nel totale rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – un segnale di ripresa economica-culturale dopo i mesi più bui dell’emergenza pandemia“. Così l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato.

Nel dettaglio il programma di “passione live” che animerà il Capodanno napoletano

Lo spettacolo di Capodanno si aprirà con la musica dei due DJ Marco Messina e Irene Ferrara. I quali, dalle 21 fino alle 22.30, accompagneranno e intratterranno il pubblico durante la fase di ingresso e sistemazione. Alle 22,30 inizierà il concerto vero e proprio che, con una pausa a cavallo della mezzanotte per gli auguri di rito andrà avanti fino alle 1,00 circa del 1 gennaio. Lo spettacolo vedrà susseguirsi e duettare i vari ospiti. Infine, i DJ Marco Messina e Irene Ferrara chiuderanno la serata dopo la fine del concerto.

Il palinsesto di eventi nel mese di dicembre per le 10 Municipalità

Questo il palinsesto per le 10 Municipalità, che saranno teatro degli eventi. Nel territorio delle Municipalità cittadine, su due percorsi per ciascuna Municipalità, gli artisti si esibiranno in attività di animazione di strada itinerante (per un totale di 14 eventi per municipalità). Gli spettacoli avranno luogo nelle seguenti giornate del mese di dicembre: 8, 11-12, 17-18-19, 24. I singoli eventi avranno la durata di un’ora e si terranno nelle fasce orarie comprese tra le 12 e le 14 e tra le 18 e le 21.

I titoli dei singoli eventi

Questi i titoli dei singoli eventi: LA DANZA SI FA STRADA, COMPAGNIA DEI BURATTINI FARRAIOLO, CORO GOSPEL, RACCONTIAMO IL NATALE, LINO’S STREET CIRCUS, GRUPPI FOLKLORISTICI, SBANDIERATORI, PULCINELLA VIENE E VA, LA COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI,ORCHESTRA GIOVANILE DI FIATI DEL CONSERVATORIO DI BENEVENTO, ARTISTI DI STRADA, DUE CONCERTI SINFONICI E CORALI SUL TERRITORIO.