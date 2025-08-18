Oro e soldi scovati nell’auto noleggiata a Caivano, fermato un 24enne

PUBBLICITÀ

I militari della compagnia carabinieri di Cassino hanno deferito in stato di libertà, per il reato di ricettazione, un 24enne albanese. Il giovane è stato infatti fermato in località San Pasquale, mentre si trovava alla guida di una Nissan Juke intestata a una società di noleggio con sede a Caivano.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 500 euro in contanti. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire diversi oggetti in oro giallo ritenuti provento di furti in abitazione avvenuti il 1 agosto scorso nei comuni di Acquaviva Picena e Montegranaro, ai danni di due donne residenti nelle province di Ascoli Piceno e Vicenza.

La refurtiva è stata interamente recuperata e sarà restituita alle legittime proprietarie. Anche l’auto è stata riconsegnata alla società intestataria. Nei confronti del soggetto, che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura amministrativa di espulsione.