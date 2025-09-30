PUBBLICITÀ
Orrore a Giugliano, costringe la compagna minorenne a prostituirsi e tiene per sé i soldi

Avrebbe obbligato sistematicamente la compagna di appena 16 anni a prostituirsi, in camere d’hotel o in luoghi appartati, e avrebbe trattenuto per sé i soldi.

Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un uomo di 40 anni, destinatario di misura cautelare per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile; l’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, in esecuzione del provvedimento emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura (IV sezione – violenza di genere e tutela delle fasce deboli).

I fatti contestati sarebbero avvenuto tra marzo e giugno 2025, tra Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, nel Casertano. Dalle indagini, svolte mediante numerose attività tecniche, è emerso il comportamento del 40enne: avrebbe costretto la giovanissima compagna a prostituirsi, procurando lui i clienti, organizzando gli incontri in luoghi appartati o negli hotel, e intascando i profitti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

