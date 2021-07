Incidente in spiaggia a Palinuro, bimbo si amputa il dito con la sdraio

Sabato scorso un bimbo si è amputato il dito della mano mentre si trovava con i genitori sulle spiagge delle Salite a Palinuro. Come riporta il Giornale del Cilento il piccolo si è seduto sulla sdraio rimanendo incastrato nella chiusura dell’attrezzature da mare pieghevole. I genitori hanno subito capito la gravità dell’incidente, soprattutto, dopo le urla del piccolo. Precauzionalmente gli è stata fasciata la mano, dopodiché i genitori lo hanno portato all’ospedale al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari hanno prestato subito assistenza ma al bimbo già è mancata la falangetta.

IL FINE SETTIMANA A PALINURO

La squadra Sics di Palinuro non si è fermata nemmeno sabato scorso a Palinuro. Dopo il soccorso di Igor e Luna, un altro intervento ha impegnato Neve, labrador miele di 5 anni sullo stesso tratto di costa. Una signora di 50 anni è stata soccorsa dal bagnino a quattro zampe e dal suo conduttore Sebastiano, a circa 60 metri dalla riva. Trascinata dalla corrente, non riusciva a tornare sulla spiaggia, quando L’Unità cinofila è intervenuta e l’ha portata in salvo.