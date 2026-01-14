PUBBLICITÀ
Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: per il giudice non ci fu dolo

Redazione Internapoli
Chiara Ferragni è stata assolta dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano, in cui era chiamata a rispondere del reato di truffa aggravata in relazione ai casi del Pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

La Procura riteneva che Ferragni avesse diffuso sui social messaggi ritenuti ingannevoli, lasciando intendere che parte del ricavato delle vendite dei due prodotti sarebbe stata destinata a iniziative benefiche. Strategia, sempre secondo l’accusa, che avrebbe indotto i consumatori a credere che l’acquisto avesse un valore solidale, aumentando così le vendite.

Di diverso avviso il giudice Mannucci Pacini, che, al termine del processo celebratosi con rito abbreviato, ha stabilito che non sussistono gli elementi necessari per configurare il reato di truffa aggravata.

Si conclude così la chiacchierata vicenda ribattezzata dai media Pandoro-gate, che aveva sollevato interrogativi sul rapporto tra influencer marketing, trasparenza commerciale e responsabilità comunicativa.

 

