Paola Pezone, sold out e applausi al Palapartenope

Un Palapartenope gremito in ogni ordine di posto ha accolto Paola Pezone per una serata destinata a restare impressa nella sua carriera e nel cuore dei suoi fan. In occasione del concerto show “Happy Birthday”, andato in scena il 6 febbraio 2026, giorno del suo compleanno, l’artista ha celebrato uno dei momenti più importanti della sua vita personale e artistica davanti a oltre 3mila spettatori, facendo registrare il sold out e ricevendo applausi a scena aperta.

Sul palco Paola Pezone ha sfoggiato una voce potente e sicura, unita a una padronanza del palcoscenico da artista navigata, sorprendente se rapportata alla sua giovane età. L’artista si è presentata in scena con abiti scuri ed eleganti, confermando uno stile raffinato e coerente con l’intensità del live. Il tutto è stato valorizzato da un palco imponente, attrezzato con un importante disegno luci e un enorme ledwall, che ha fatto da cornice visiva allo spettacolo, amplificandone l’impatto emotivo.

Un live intenso ed emozionante, pensato come un vero e proprio abbraccio al pubblico, che ha ricambiato con un affetto travolgente, cantando e partecipando dall’inizio alla fine dello spettacolo.

Ad arricchire la serata, la presenza di due ospiti d’eccezione, Tony Colombo e Ivan Granatino, protagonisti della scena musicale partenopea, che hanno condiviso il palco con l’artista in momenti di grande coinvolgimento emotivo. Lo show è stato impreziosito da una band dal vivo, da un corpo di ballo e da una messa in scena dinamica e curata nei dettagli, con diverse sorprese che hanno reso l’evento ancora più memorabile.

A sorpresa, tra il pubblico, era presente anche il mago Jay Lillo, che ha voluto testimoniare il suo affetto per l’artista facendo sfoggio della sua arte, regalando momenti di stupore e meraviglia ai presenti e contribuendo a rendere la serata ancora più speciale.

Con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, Paola Pezone si è confermata una delle voci femminili più seguite e apprezzate della nuova musica napoletana. Nel corso degli anni ha condiviso il palco con importanti artisti del panorama partenopeo e si è esibita nei principali teatri italiani – da Napoli a Catania, Palermo e Bari – registrando ripetutamente il tutto esaurito.

Il concerto al Palapartenope, organizzato da MG Production di Giorgio Mascitelli, con la direzione artistica di Luca Barbato e la regia di Luciano Filangieri, è arrivato in un momento particolarmente significativo della vita dell’artista. Nel 2025 Paola Pezone è diventata madre, un’esperienza intensa che ha ispirato il progetto discografico “Neo Mamma”, contenente il brano “Principe distratto”, una toccante dedica al figlio.

Parallelamente, l’artista ha continuato a raccontare il mondo femminile con autenticità e forza, come dimostrato dal singolo “Cchiù Niente”, un brano intenso e profondo che dà voce a una condizione purtroppo comune a molte donne: relazioni che consumano e che portano a mettere da parte sé stesse.

Dopo il successo della cover “E m’appartiene” e del brano “Si domanda e me”, ormai considerato un classico contemporaneo, Paola Pezone ha proseguito il suo percorso artistico con coerenza e rinnovata maturità, confermando una fortissima connessione emotiva con il suo pubblico, protagonista insieme a lei di una notte di musica, emozioni e celebrazione.