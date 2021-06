Paola Saolino senza pace, cancellato il secondo profilo Instagram: «Ho paura per la mia vita»

Paola Saolino non trova pace. La sexy influencer napoletana, dopo cinque mesi dalla cancellazione del suo account su Instagram da 1.5 mln di followers, era approdata nuovamente sulla piattaforma con il suo nuovo profilo ‘Insta_Paolina2’. La notizia aveva fatto il giro del web e, in 4 giorni, Paola contava oltre 19mila seguaci.

“Se devo essere catalogata in una precisa sezione per fare il mio lavoro in maniera serena farò un porno”, aveva detto l’influencer . Intervistata dal portale di notizie MowMag, la donna napoletana ha annunciato che si prenderà una pausa di riflessione sui social, almeno fino a settembre.

L’intervista di WowMag a Paola Saolino

“Non si può fare niente, avevo un lavoro che mi è stato tolto. È stato un bel momento della mia vita, sembrava ci fosse l’opportunità anche di uscire da questo personaggio, ma continuo ad essere vista sporca, da censurare”, ha risposto Paola alla domanda sulla sua attuale situazione.

Quando gli chiedono cosa vorrebbe da una eventuale ‘persona-Instagram’, invece, l’influencer risponde così:

“C’è qualcosa che sto facendo involontariamente che non devo fare? C’è dell’altro sotto? Chiederei anche se ci fosse un gruppo di individui che si diverte a rovinare la mia professionalità, forse devo anche preoccuparmi per la mia incolumità, devo aver paura di uscire di casa? Devo fare indagini più profonde? Mi sto chiedendo qualsiasi cosa“.

Poi, quando si parla di presente, la Saolina chiude così: “Mi allontano dai riflettori, mi prendo proprio una pausa. Ho fatto tanto, volevo tornare con qualcosa da dire e con l’energia a bomba. Dopo essere stata senza Instagram per cinque mesi dopo sei giorni mi bannano. Non va bene. Ho una vita, sono giovane e bella, sono grata per tutto quello che ho avuto, ma adesso voglio farmi i cazzi miei, via i telefoni, via tutto. Basta”.