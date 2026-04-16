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Sono tutti esauriti i posti – sia quelli seduti che quelli in piedi – nei settori destinati ai fedeli che seguiranno la visita di Papa Leone XIV dell’8 maggio a Pompei, in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato.

Papa Leone a Pompei per il primo anno di pontificato, biglietti esauriti in due ore

“Al momento non ci sono biglietti disponibili” si legge in testa al sito online dedicato all’evento http://papaleoneapompei.it.

Attivato ieri, in due ore ha registrato il sold out in tutti i cinque settori destinati all’accoglienza dei 5mila fedeli, così come la postazione in piazza Schettini e i posti l’interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi.

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Il biglietto, disponibile solo online, è nominativo e non è cedibile né trasferibile, ma va esibito per il controllo del Qr cartaceo o sul telefonino, insieme con una documento di riconoscimento, che devono corrispondere ed essere esibiti anche in caso di eventuali controlli.

All’interno del Santuario, gli scranni sono stati riservati ai portatori di disabilità e agli ammalati. Proseguono intanto i preparativi per garantire la sicurezza del Santo Padre e dei fedeli.

Oltre il Santuario, sono sotto stretta sorveglianza strade e settori destinati al passaggio del Papa che effettuerà un lungo giro in “Papamobile” partendo da piazzale San Giovanni XXIII e proseguendo lungo via Roma, via San Michele, piazza Schettini (all’interno) e piazza Bartolo Longo, fino al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei passando dall’incrocio con Via Lepanto.