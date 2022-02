‘Papalina’ e ‘FantaSanremo’, perché i cantanti pronunciano queste parole sul palco

Il primo è stato Sangiovanni, il giovanissimo che gareggia con la sua Farfalle, ma poi Donatella Rettore che ha urlato “Papalina” e Iva Zanicchi che, tributata da una standing ovation, ha gongolato: “Altro che Papalina, il mio Sanremo può anche finire qui”. A casa tanti spettatori ha cominciato a chiedersi che significato avevano quelle parole e quei gesti a partire dalla parola chiave Fantansaremo, e non solo a casa. Lo stesso Amadeus sul palco, con stupore degli utenti social a casa, ad un certo punto un po’ basito ha detto: “Ma perché tutti dicono Papalina e Fantasanremo?”.

I cantanti pronunciano Papalina e FantaSanremo

In queste due serate Sanremo si sta riconfermando il programma di musica pop più visto dell’Italia. Ampliando anche il range d’età che guarda lo show grazie ai differenti generi che si esibiscono sul palco. Dai big di vecchio stampo ai giovanissimi come Rkomi, Aka 7seven, Blanco e molti altri.

Proprio per questo motivo però sul palco si è notato che i cantati, che hanno anche trascinato Amadeus, pronunciano spesso le parole “Papalina e FantaSanremo”. Un fenomeno alquanto insolito e mai verificato sul palco di Sanremo. Ma cosa significa Papalina? e cos’è il FantaSanremo?

Che cosa è il FantaSanremo

Iniziamo dalle basi. Il FantaSanremo circolato in quest’ultimo periodo grazie ai social e all’avvicinarsi sempre piu dei giovani che guardano Sanremo. E’ un gioco legato alla kermesse che si apre settimane prima di Sanremo e si chiude il pomeriggio prima che inizi la prima puntata dello show.

Il gioco è nato nel 2020 da un gruppo di amici appassionatissimi di Sanremo e si riunivano in un bar per guardarlo insieme. In seguito hanno creato questo sito dove i giocatori si devono registrare e creare la loro squadra. Fondamentalmente le regole sono simili a quelle del fantacalcio.

Le regole del FantaSanremo

I partecipanti devono scegliere cinque cantanti che potrebbero avere possibilità di vincita a Sanremo. Creano la squadra decidendo tra loro poi il capitano e in fine le danno un nome. Ogni utente che decide di registrarsi all’apposito sito e partecipare al FantaSanremo ha a disposizioni 100 crediti, ribattezzati per l’occasione “baudi”, e può guadagnare o perdere punti secondo quanto indicato dall’apposito regolamento.

I giocatori poi possono ottenere punti extra se i loro cantanti fanno azioni particolari come per esempio pronunciare la parola “Papalina”, ma non solo. Ovviamente chi ottiene più punti alla fine di Sanremo vince il FantaSanremo.

Come si ottengono i punti

Vediamo qualche esempio su come si ottengono i punti: se il cantente esce vestito con un look monocromatico allora i giocatore riceverà 10 punti; una standing ovation da parte dell’orchestra o in generale ne vale 30; se esce con l’ombellico da fuori o se da un cinque ad Amadeus fa alzare il punteggio alla propria squadra e così via

Cosa significa Papalina

La parola Papalina cosa significa? Il gruppo di ragazzi che hanno fatto nascere questo gioco provengono dalle Marche. La parola papalina che da quest’anno è entrata a far parte dei punteggi del gioco altro non è che un omaggio al bar da dove è partita l’idea il noto “Bar Corva da Papalina”.