Paura a Giugliano, bomba distrugge l’entrata della banca Mps in via Palumbo

Attimi di paura a Giugliano per l’esplosione di una bomba esplosa stanotte nella filiare della Mps situata in via Aniello Palumbo. I cittadini sono stati svegliati dalla deflagrazione di un ordigno poco prima delle 4 L’ordigno è stato fatto esplodere nei pressi dell’ingresso dell’agenzia Monte dei Paschi di Siena che trova sede in via Aniello Palumbo. Una fortissima esplosione che ha danneggiato fortemente la porta di ingresso e anche alcune automobili che erano in sosta lungo la via. Grande paura per i residenti della zona che sono stati svegliati dal sonno di soprassalto. Sul caso indagano le forze dell’ordine, al lavoro per risalire agli autori ed alle cause del gesto che poteva avere conseguenze ben più gravi.