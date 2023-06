Paura a Marano, operaio folgorato dai cavi elettrici durante un lavoro

Attimi di paura quelli vissuti questa mattina a Marano. Come riportato da Il Mattino, un operaio che si occupa di pulizia di canne fumarie è stato parzialmente folgorato da alcuni cavi elettrici. L’uomo, prontamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Intanto, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una volante della Polizia Municipale per un incendio divampato – quasi in contemporanea – in una villetta nelle vicinanze del luogo dell’incidente.