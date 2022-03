Paura a Villaricca, va a casa dell’ex e tenta il suicidio dal tetto: salvato da un carabiniere eroe

Tragedia sfiorata tra Qualiano e Villaricca, carabiniere eroe sventa un tentativo di suicidio. Un 39enne del posto, dopo un diverbio con l’ex compagna, era salito sul tetto dell’abitazione di 3 piani ed aveva intimato di lanciarsi. Ad intervenire prontamente in viale della Libertà sono stati i militari dell’Arma della Stazione di Villaricca, i quali sono riusciti a fermare il giovane. Dopo un colloquio durato mezz’ora, un militare ha afferrato per il braccio il 39enne tirandolo giù dal tetto. Per alcuni attimi si è temuto il peggio, c’è stata grande attenzione tra i residenti della zona visto le parole pronunciate dal giovane in bilico sul tetto. Immediatamente è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Delle Grazie in stato di choc.