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Paura al Casoria Park, spara un colpo di pistola contro la coppia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Paura al Casoria Park, spara un colpo di pistola contro la coppia
Paura al Casoria Park, spara un colpo di pistola contro la coppia
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Ieri sera alle ore 23 circa, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Casoria Park. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un individuo in sella a uno scooter e armato di pistola si sarebbe avvicinato a una coppia (un 22enne e una sua coetanea) che era a bordo di un’auto a mangiare un panino.

L’individuo, con casco integrale, avrebbe tentato una rapina ma il 22enne avrebbe reagito. A quel punto il rapinatore avrebbe esploso un colpo di pistola che ha colpito il parabrezza per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati per ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Nessun ferito. Auto della vittima è stata sequestrata.

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