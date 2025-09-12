Paura nei Quartieri a Napoli, staffe di ferro lanciate dal quarto piano sulla gente

PUBBLICITÀ

Attimi di paura all’alba di lunedì 8 settembre a Napoli, in zona Vico Due Porte a Toledo, quando il titolare de “Il Rifugio Winebar” è stato sfiorato da un oggetto metallico caduto dall’alto mentre si trovava seduto davanti al suo locale.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 4:45. La vittima, seduta all’esterno dell’esercizio insieme a un collega, ha improvvisamente avvertito qualcosa sfiorargli la spalla sinistra. Pochi istanti dopo ha udito un tonfo provenire dal suolo e, guardando a terra, ha notato un’enorme staffa di ferro. Successivamente ne sono cadute giù altre per un totale di circa cinque. “Ragazzi tentato omicidio vi rendere conto! Quattro staffe di ferro che pesano 4 o 5 chili lanciate dal quarto piano, da un’altezza di 30 metri”, la denuncia in un video pubblicato sui social. L’amico ha poi raccolto il pezzo ferroso, che è stato poi riposto in una busta e consegnato ai carabinieri in fase di denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili del gesto, soprattutto per capire se è stato volontario, così come sembra dai primi accertamenti, o invece un incidente.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato gravi conseguenze fisiche ma soltanto un forte spavento.