“Sono vivo”, Alberto Selly smentisce la sua morte: il video è virale

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“Mi stanno arrivando voci sulla mia morte. Volevo rassicurarvi e dirvi che sto bene. Finiamola con sto fatto che ogni tanto mi fate morire. Tanto prima o poi moriamo tutti, non me la posso scansare, ma facciamo decidere a chi ne ha il diritto (indica il cielo, ndr). Grazie a tutti quelli che mi hanno chiamato per sapere come stessi. Ragazzi, sto benissimo ringraziando a Dio, sto solo lavorando sodo per un nuovo progetto” queste le parole con cui Alberto Selly, in un video pubblicato su Instagram, ha smentito le voci sul proprio decesso.

Insieme al filmato, l’artista napoletano scrive: “E a quelli che godono a spargere queste notizie… beh auguro loro di trovare un hobby più costruttivo! Grazie per il vostro sostegno, siete i migliori”.

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