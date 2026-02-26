PUBBLICITÀ
Paziente muore e i parenti prendono a pugni il primario, choc all’ospedale di Pozzuoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il paziente muore, i parenti fanno irruzione in reparto e picchiano il primario chirurgo. È accaduto oggi, giovedì 26 febbraio, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il camice bianco sarebbe stato aggredito da alcune persone con diversi pugni.

Soccorso dai colleghi, è stato poi medicato presso il Pronto Soccorso della stessa struttura sanitaria.

Secondo quanto ricostruito da Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha riportato quanto di seguito descritto, “il primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” – scrive l’associazione – sarebbe “stato aggredito nel primo pomeriggio di oggi da alcuni familiari di un paziente deceduto per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i parenti dell’uomo hanno fatto irruzione all’interno del reparto e hanno colpito con alcuni pugni il primario della UOC di chirurgia”.

“L’episodio – commenta l’associazione – si sarebbe verificato intorno all’ora di pranzo, generando momenti di tensione all’interno della struttura sanitaria. Il medico ha successivamente ricevuto le prime cure presso il pronto soccorso e ha provveduto a farsi refertare. Contestualmente, è scattata d’ufficio la denuncia per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

