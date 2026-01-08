PUBBLICITÀ
HomeCronacaPerde il controllo del tir sull'A2, Carlo muore dopo lo schianto contro...
CronacaCronaca locale

Perde il controllo del tir sull’A2, Carlo muore dopo lo schianto contro il guardrail

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Perde il controllo del tir sull'A2, Carlo muore dopo lo schianto contro il guardrail
Perde il controllo del tir sull'A2, Carlo muore dopo lo schianto contro il guardrail
PUBBLICITÀ

Incidente mortale lungo l’autostrada del Meditarraneo A2 dove un camionista, il 60enne napoletano Carlo Tuzzolo, alla guida di un camion è finito contro il guardrail e poi è deceduto.

Nonostante i soccorritori sono stati allertati subito nulla è stato possibile per salvare il camionista.

PUBBLICITÀ

Sul posto il personale del 118, del Vopi e un’automedica proveniente da Oliveto Citra e gli agenti della sottosezione di Eboli che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.

Disagi per gli automobilisti. L’incidente è accaduto verso Campagna sulla corsia sud. Purtroppo, negli ultimi mesi sul tratto di autostrada tra Eboli e Campagna si stanno verificando molti incidenti mortali

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati