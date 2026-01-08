Perde il controllo del tir sull’A2, Carlo muore dopo lo schianto contro il guardrail

PUBBLICITÀ

Incidente mortale lungo l’autostrada del Meditarraneo A2 dove un camionista, il 60enne napoletano Carlo Tuzzolo, alla guida di un camion è finito contro il guardrail e poi è deceduto.

Nonostante i soccorritori sono stati allertati subito nulla è stato possibile per salvare il camionista.

PUBBLICITÀ

Sul posto il personale del 118, del Vopi e un’automedica proveniente da Oliveto Citra e gli agenti della sottosezione di Eboli che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.

Disagi per gli automobilisti. L’incidente è accaduto verso Campagna sulla corsia sud. Purtroppo, negli ultimi mesi sul tratto di autostrada tra Eboli e Campagna si stanno verificando molti incidenti mortali