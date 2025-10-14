Piogge intense e temporali, scatta l’allerta meteo a Napoli

PUBBLICITÀ

Per fenomeni meteorologici avversi – dalle ore 00:00 di martedì 14 ottobre e fino alle ore 23:59 di mercoledì 15 ottobre 2025 – la Protezione civile regionale ha emanato una avviso di allerta meteo di livello giallo. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.

Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;

PUBBLICITÀ

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.