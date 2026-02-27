PUBBLICITÀ
Pistola nel divano e munizioni sotto la sella dello scooter, beccato 25enne ai Quartieri Spagnoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, hanno controllato in via Lungo Gelso all’angolo con via De Deo, uno scooter con a bordo due soggetti che, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del vano sottosella dello scooter, di proprietà del conducente, hanno rinvenuto 4 cartucce per pistola calibro 6,35.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di una cavità ricavata da un divano, una pistola marca Bruni con matricola abrasa avente canna di fabbricazione artigianale calibro 6.35 con caricatore rifornito di 5 cartucce e una pistola replica Glock calibro 8 priva di tappo rosso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

