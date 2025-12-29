Ponti 2026, il trucco per fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

PUBBLICITÀ

Come quello del 2025, anche il calendario del 2026 regalerà agli italiani una buona serie di graditi ponti. Grazie all’incastro di weekend e festività, nei prossimi dodici mesi sarà possibile concedersi 31 giorni di vacanza utilizzandone 8 di ferie.

I ponti del 2026:

Epifania: 1-2-3-4-5-6 gennaio

Pasqua e Pasquetta: 3-4-5-6 aprile

Festa dei lavoratori: 1-2-3 maggio

Festa della Repubblica: 30-31 maggio -1-2 giugno

Festa dell’Immacolata: 5-6-7-8 dicembre

Natale e Santo Stefano: 25-26-27 dicembre

Capodanno: 28-29-30-31 dicembre 1-2-3 gennaio

Epifania

Si parte dai primi giorni dell’anno, a cavallo tra 1 e 6 gennaio 2026, si riesce a configurare un buono stacco: l’1 infatti cade di giovedì. Poi prendendo il 2 e il 5 di ferie (per chi non ha le canoniche due settimane natalizie di stacco dal lavoro), si arriva fino al 6 che cade di martedì. Quindi con due potenziali giorni di ferie, si riesce a riposare 6 giorni di fila.

Pasqua e Pasquetta

Pasqua quest’anno cade domenica 5 aprile, non dando quindi possibilità – come invece accaduto nel 2025 – di poter fare un “maxi ponte” con altre ricorrenze dello stesso mese, come ad esempio il 25 aprile. Però si può prendere di ferie il 3 aprile, e tornare a lavoro il 7: così si stacca il venerdì e si ritorna a lavorare il martedì.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, invece, questa volta cade di sabato, e non ci sono quindi possibilità di ponte.

1 maggio

L’1 maggio, festa dei lavoratori, sarà di venerdì, consentendo di partire per un weekend lungo (1-2-3 maggio) senza prendere giorni di ferie.

Festa della Repubblica

Il 2 giugno invece, cade di martedì, e consente, prendendo l’1 di ferie, di poter organizzarsi per quattro giorno di stacco: 30-31 maggio e 1-2 giugno.

Ferragosto 2026

Nel 2026 Ferragosto cadrà di sabato, non consentendo grandi agganci. Ma è anche vero che, solitamente, la settimana del 15 agosto è già una delle più gettonate dagli italiani per le ferie estive.

1 novembre 2026

Anche l’1 novembre, cioè il giorno di Ognissanti, cade di domenica, non consentendo ponti.

Immacolata

Sarà invece un ponte, e anche lungo, quello dell’8 dicembre 2026 che cade di martedì. Prendendo lunedì 7 di ferie, si potranno quindi avere almeno quattro giorni di vacanza a cavallo del weekend: 5-6-7-8 dicembre.

Natale

Sul finire del 2026, invece, si potranno prendere come giorni quelli dal 28 dicembre – che cade di lunedì – per arrivare poi fino a domenica 3 gennaio.