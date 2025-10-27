Porta i fiori ai parenti al cimitero e cade nella tomba vuota

PUBBLICITÀ

Una 63enne è rimasta ferita questa mattina al cimitero urbano di Piacenza dopo essere caduta accidentalmente all’interno di una tomba. La donna stava portando alcuni fiori davanti alla lapide dei propri cari quando all’improvviso è sprofondata per alcuni metri all’interno della tomba vuota che si trovava tra due altre sepolture.

Non è ancora chiaro se sia ceduta una copertura provvisoria che era stata approntata, oppure se sia proprio ceduto il terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con una scala, l’hanno fatta uscire. Poi il trasporto per precauzione all’ospedale per ua trauma a una gamba, ma nulla di grave.

PUBBLICITÀ