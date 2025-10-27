PUBBLICITÀ
HomeCronacaPorta i fiori ai parenti al cimitero e cade nella tomba vuota
CronacaCronaca nazionale

Porta i fiori ai parenti al cimitero e cade nella tomba vuota

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Porta i fiori ai parenti al cimitero e cade nella tomba vuota
Porta i fiori ai parenti al cimitero e cade nella tomba vuota
PUBBLICITÀ

Una 63enne è rimasta ferita questa mattina al cimitero urbano di Piacenza dopo essere caduta accidentalmente all’interno di una tomba. La donna stava portando alcuni fiori davanti alla lapide dei propri cari quando all’improvviso è sprofondata per alcuni metri all’interno della tomba vuota che si trovava tra due altre sepolture.

Non è ancora chiaro se sia ceduta una copertura provvisoria che era stata approntata, oppure se sia proprio ceduto il terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con una scala, l’hanno fatta uscire. Poi il trasporto per precauzione all’ospedale per ua trauma a una gamba, ma nulla di grave.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati