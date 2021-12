Portici. Papà posta le foto del figlio su Fb senza dirlo alla mamma, il giudice: “Le cancelli tutte”

Finisce in tribunale la lite tra due genitori di Portici a proposito della pubblicazione su Facebook delle foto del loro bambino. Il papà e sua cugina, contrariamente al parere della mamma, postavano sul social le immagini del piccolo. La combutta tra marito e moglie – recentemente semparatisi – si è spostata in tribunale dove il giudice della I sezione civile ha accolto il ricorso presentato d’urgenza dalla madre del piccolo e ha imposto al papà e alla cugina di questi di rimuovere tutte le immagini.

Nonostante l’uomo difendesse la propria scelta, asserendo che si tratti di foto scattate in momenti di svago e alle quali hanno accesso soltanto gli amici. Il giudice ha però dato loro torno, ribadendo che “la circostanza che il minore sia stato ritratto in luoghi pubblici mentre giocava non esclude che la pubblicazione possa integrare la violazione di cui la madre si duole, tenuto conto del particolare rigore a protezione dei minori ed in ogni caso della circostanza che lo stesso non è stato occasionalmente ripreso nell’ambito di eventi pubblici, ma è specificamente fotografato”.