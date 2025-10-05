Prima l’incidente poi gli spari, 20enne colpito a Secondigliano

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e i militari della stazione di Secondigliano intervengono a via Diacona incrocio con via Fratta nel quartiere Secondigliano.
Poco prima un 20enne incensurato del posto era stato colpito da 2 colpi d’arma da fuoco alle gambe.
Da una prima sommaria ricostruzione pare che il ragazzo, mentre si trovava a bordo della propria auto, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un altro mezzo.
In quel momento e per cause in corso di accertamento un individuo – estraneo alla vicenda – si sarebbe avvicinato al 20enne e avrebbe sparato per poi fuggire.
I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno ricostruendo l’intera vicenda.
La vittima, trasferita al Cardarelli, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.
Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l’intera vicenda. Persone coinvolte non particolarmente collaborative