Prima minaccia l’ex compagna, poi aggredisce gli agenti: arrestato 51enne a Portici

Di Nicola Avolio
Prima avrebbe perseguitato la ex, poi aggredito gli agenti. Un 51enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Portici.

Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota giunta alla locale Sala Operativa, gli agenti del Commissariato Portici – Ercolano sono intervenuti per segnalazione di una persona che era stata minacciata dal suo ex compagno.

Giunti immediatamente sul posto, hanno individuato l’uomo a bordo di una bici elettrica e lo hanno fermato.

Lui avrebbe pronunciato nei loro confronti frasi minacciose per poi aggredirli fisicamente, ma è stato bloccato.

Poco dopo, la ex compagna ha raccontato agli agenti che l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita verbalmente.

Il 51enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

