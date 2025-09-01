Prima avrebbe perseguitato la ex, poi aggredito gli agenti. Un 51enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Portici.
Prima minaccia l’ex compagna, poi aggredisce gli agenti: arrestato 51enne a Portici
Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota giunta alla locale Sala Operativa, gli agenti del Commissariato Portici – Ercolano sono intervenuti per segnalazione di una persona che era stata minacciata dal suo ex compagno.
Giunti immediatamente sul posto, hanno individuato l’uomo a bordo di una bici elettrica e lo hanno fermato.
Lui avrebbe pronunciato nei loro confronti frasi minacciose per poi aggredirli fisicamente, ma è stato bloccato.
Poco dopo, la ex compagna ha raccontato agli agenti che l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita verbalmente.
Il 51enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.