Prima vittoria per il Napoli Basket, vittoria in trasferta a Treviso

Prima gioia per il Napoli Basket in campionato, vittoria in trasferta a Treviso per gli uomini di coach Magro.

I primi punti

Napoli trova i primi 2 punti della stagione fuori casa. Le prime due uscite della squadra partenopea non hanno dato i risultati sperati. L’esordio è stato contro la Virtus Bologna, terminata 105-88 per i romagnoli. Poi la sconfitta in casa contro Trieste.

Ieri domenica 19 ottobre è andata in scena la terza partita stagionale dei ragazzi di coach Magro. Al Palaverde Mitrou-Long e compagni l’hanno spuntata sul Nutribullet Treviso, con il risultato di 86-79.

Le parole di Magro

Alessandro Magro, coach del Napoli, si è espresso a fine partita sulla prima vittoria dei suoi ragazzi. Punti importantissimi per ricominciare al meglio la stagione dopo le prime due uscite.

“Era una partita importante per entrambe le squadre, con un peso specifico alto nonostante siamo alla terza giornata. Abbiamo iniziato contratti, sbagliando parecchi tiri facili. Poi abbiamo preso fiducia. Una delle chiavi della partita è stata la capacità di correre in campo aperto. Avremo tempo di riguardare la partita e capire le motivazioni che ci hanno portati alla vittoria. Vorremmo cercare di non ripetere gli errori fatti nel finale. Credo che questa squadra abbia fatto un passo avanti notevolissimo soprattutto nella difesa a metà campo. Abbiamo stazza per difendere forte. Sei giocatori in doppia cifra vuol dire che possiamo avere vari protagonisti”.

Sono arrivate anche le dichiarazioni di Savion Flagg dopo i 18 punti realizzati.

“Avevamo faticato con Trieste, ma sono felice perchè siamo riusciti nella seconda parte della gara a giocare come volevamo e questa è stata la nostra forza. Sono soddisfatto della mia prestazione, ma ringrazio tutta la squadra che ci ha permesso di giocare una grande partita”.

Una NutriBullet Treviso che si trova momentaneamente ultima in classifica, a 0 punti.

Napoli che affronterà Reggiana in casa, domenica 26 ottobre.