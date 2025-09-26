Primo weekend d’autunno dal sapore d’estate, le previsioni meteo per Napoli e Campania

PUBBLICITÀ

Sarà un weekend dal sapore d’estate quello in procinto di arrivare, per Napoli e la Campania in generale. Il cielo si preannuncia soleggiato, con distese velature, e le temperature si aggireranno tra i 18 e i 28° C, con picchi verso il primo pomeriggio.

Temperature che potrebbero addirittura permettere, agli amanti del mare, un ultimo bagno di stagione per approfittare delle belle giornate.

Di seguito, le previsioni per Napoli e la Campania nelle giornate di sabato 27 settembre e domenica 28 settembre.

Sabato 27 Settembre: giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, minima 15°C, massima 27°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, cielo sereno al pomeriggio, nubi sparse alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 27°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 15°C. I venti saranno assenti al mattino, deboli da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 10km/h, deboli da Est-Nord-Est alla sera con intensità di circa 5km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.6, corrispondente a 782W/mq.

Domenica 28 Settembre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, min 15°C, max 25°C. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 15°C. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 10km/h e 20km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 1000m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.5, corrispondente a 775W/mq.