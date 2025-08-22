PUBBLICITÀ
Napoli e Campania flagellate ancora dal maltempo, prorogata l'allerta meteo

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per il 23 agosto su tutta la Campania.

Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità e in un arco temporale breve sul nostro territorio in particolare tra le ore 06:00 e le 20:00 di domani, sabato 23 agosto.

Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.
Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si raccomanda, inoltre, di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Chiuse di nuovo le spiagge a Napoli

È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domani, sabato 23 agosto.

Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Fenomeni rilevanti: possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità

Livello di allerta (livello di criticità): GIALLA

Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.

