Prostituzione in due centri massaggi tra Salerno e Scafati: tre ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Tre persone sono finite agli arresti domiciliari per sfruttamento della prostituzione in due centri massaggi, a Scafati e Salerno. Si tratta di una coppia di coniugi – titolari delle attività – e un dipendente. A stabilire la misura è stata la Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame, accogliendo l’appello della Procura di Nocera Inferiore contro la precedente scelta del Gip di non applicare misure custodiali.

Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero pubblicizzato online servizi di massaggi, che si rivelavano in realtà prestazioni sessuali. L’inchiesta, coordinata dalla pm Maria Teresa Miraglia, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Scafati, che ha scoperto l’attività a luci rosse a seguito di una segnalazione anonima.

PUBBLICITÀ

Le indagini – tra pedinamenti, telecamere nascoste, perquisizioni e sequestri – hanno portato al sequestro di 3.000 euro in contanti, cellulari e dispositivi elettronici. I fatti risalgono a febbraio 2024. Resta indagata, ma a piede libero, una quarta persona con un ruolo considerato marginale. L’inchiesta è ora in fase conclusiva e si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.

PUBBLICITÀ